بالفيديو.. لحظة تحضير الملحن ” سهم ” لحفله المنتظر إقامته في جدة 

جدة(صدى):

أظهر مقطع قصير لحظة تحضير الملحن سهم للحفل المنتظر إقامته بالقاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وبدا في الفيديو الملحن “سهم” وهو يقود الفرقة الموسيقية خلال البروفات النهائية، استعدادا لـ”ليلة سهم”، ضمن فعاليات موسم جدة.

ومن المقرر أن يحيى حفل ليلة سهم عدد من أشهر الفنانين وهم أسماء المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، وأصالة.

ومن جهتها، أشارت الجهة المنظمة لحفلة «ليلة سهم» إلى نفاد تذاكر الحفلة المنتظر أن تشهد ليلة استثنائية بكل المقاييس، خصوصا أنها تجمع نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب.