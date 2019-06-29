الشباب يفاجئ جماهيره بالتعاقد مع غارسيا غيرينو بشرط  

طلال الغامدي(صدى):

تعاقدت إدارة نادي الشباب مع المدافع البارغوياني رولاندو غارسيا غيرينو، لاعب فريق لانوس الأرجنتيني، وذلك بطلب من مدرب الليث الجديد خورخي الميرون، الذي يرى بأن اللاعب يستطيع خدمة الفريق في الموسم الجديد، ليلعب بجانب المدافع الجزائري المميز جمال بلعمري والذي تم اختياره ضمن تشكيلة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بمصر.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن نادي لانوس الأرجنتيني تلقى عدة عروض لانتقال غارسيا، إلا أن شرط الإدارة أن يكون انتقال اللاعب بنظام بيع العقد وليس الإعارة.