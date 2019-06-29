بعد 23 عام.. ابنه ملك جمال انجلترا تقترب من تكرار اللقب

لندن(صدى):

على طريقة الحكمة المعروفة ” من شابه أباه فما ظلم ” ، ترشحت ابنة ملك جمال إنجلترا عام 1996 ، لنهائي مسابقة ملكة جمال انجلترا بعد 23 عام من فوز أبيها بنفس اللقب .

ومن المتوقع أن تحصد ” أوليفيا كوك” “21 ” عام الجائزة على خطى أبيها ” فيل كوك ” ، في المسابقة التي تقام خلال الفترة مابين 31 يوليو المقبل وحتى 1 اغسطس .

وستحصل “أوليفيا ” حال فوزها على جائزة قدرها 100 ألف دولار ،وسط تشجيع كبير من أبيها وعائلتها .

وقالت “أوليفيا ” : “كنت أرغب دائمًا في القيام بذلك في مرحلة ما بسبب والدي، ومن سن مبكرة، كنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني القيام بما فعله أبي، وشاركت أمي أيضًا بمسابقات عندما كانت أصغر سنًا، لذلك افترض أنني سأتابع خطيهما .

الجدير بالذكر أن الفتاه ، من وست مالينغ، وحصلت على تدريبات للجولف من أكاديمية لي ويستوود في نوتسفورد، شيشاير .