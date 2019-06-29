” الزعاق ” :دولة خليجية تتصدر أعلى درجات الحرارة عالميا

علي القحطاني(صدى):

علقً الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق على ارتفاع درجة الحرارة الشديد بالكويت مؤكداً أنها تتصدر درجة الحرارة الأعلى عالمياً .

وقال “الزعاق ” على حسابه الشخصي بموقع “تويتر ” : ماز الت الكويت تتصدر درجة الحرارة الأعلى عالمياً بأربع نقاط “مناطق ” .

وأكد أنها حققت المستوى الأول والثاني والثالث والرابع خلال 24 ساعة ، متجاوزة 51 ددرجة مئوية في الظل .

وقال ” الزعاق ” ، أن العاصمة الكويت سجلت 51.1 م ، ومطار الكويت 50.8 م ، والجهراء 50.4 م ، بينما سجلت مطربة 50.3 درجة مئوية .