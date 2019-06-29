سامسونج تلبي رغبات عملائها في المملكة بالحجز المسبق لهاتفها الجديد

وكالات(صدى):

قدمت شركة سامسونج للإلكترونيات ، لعملائها في المملكة ، خيارات جديدة من هواتف سامسونج الذكية بتقنيات تلبي رغباتهم وتواكب احتياجاتهم اليومية .

حيث أتاحت الشركة ، خدمة الحجز مسبقًا لأحدث هواتفها الذكية الجديدة من فئة (A) وهو هاتف «Galaxy A80» الذي يمتاز بمواصفات تقنية حديثة، وتصاميم مميزة، وخصائص مبتكرة كأول هاتف بكاميرا ميكانيكية دوارة، وشاشة من دون أي حواف أو نتوء أو فتحات للكاميرا، وببطارية ذكية.

وبدأ الحجز المسبق لجميع العملاء اعتباراً من يوم الخميس الماضي الموافق 27 يونيو وسيستمر حتى 10 يوليو 2019، من خلال وكلاء سامسونج في جميع أنحاء المملكة، أو عبر موقع الشركة الإلكتروني

هنا.

وقال السيد واي جيه كيم رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات بالمملكة ، أن هاتف «Galaxy A80» ، يتفوق بكاميرا رئيسية خلفية بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.0 مع خاصية تحديد العمق، وزيادة زاوية الالتقاط فهي مزودة بآلية لتدوير الكاميرا الخلفية وجعلها أمامية.

وعند التحويل إلى وضعية (السيلفي) من تطبيق الكاميرا، ستظهر الكاميرات الثلاث تلقائياً في الجزء الخلفي من الهاتف وتدور. توفر آلية الكاميرا المبتكرة نفس تجربة الكاميرا الثلاثية الاستثنائية مع ذات العدسة عالية الدقة، في الكاميرا الأمامية والخلفية، ما يضمن جودة استثنائية، وبذلك يستفيد المستخدم من قوة الكاميرا متعددة العدسات والاستمتاع بالتقاط أجمل الصور وأحلى مقاطع الفيديو بسرعة ودقة فائقة. ومع ميزات الكاميرا الذكية الأخرى مثل تحسين المشهد التي يمكنها التعرف على ما يصل إلى 30 مشهداً وتحسينها، وميزة الكشف عن الخلل التي تحدد مواطن الخلل تلقائيًا قبل النقر.

ويمتاز هاتف «Galaxy A80» الجديد بشاشةSuper AMOLED كاملة كبيرة بقياس 6.7 بوصة بدقة وضوح عالية FHD+ أي 1080×2400بكسل، وتطلق عليها سامسونج اسم New Infinity Display لأنها تأتي بدون أي نتوء أو فتحات للكاميرا وتوفر تجربة مشاهدة غامرة وممتعة.

كما يتميز الهاتف الجديد، ببطارية ذكية وقوية بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة، داعمة لتقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، تعمل بكفاءة عالية وبخاصية ذكاء يجعلها قادرة على معرفة نمط المستخدم لتحسين استهلاك الطاقة وتوفير المزيد من الراحة للمستخدمين في التواصل ومشاهدة الفيديو والألعاب، فضلاً عن تزويد الهاتف بمستشعر ماسح بصمة الأصبع مدمج في الشاشة، وتوفير درجات عالية من الحماية والأمان.