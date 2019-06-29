بالمستندات..فضيحة جديدة تكشف حجم تمويل قطر الضخم لجماعة الإخوان الإرهابية حول العالم

ماجد القزيز(صدى):

في فضيحة جديدة تكشف حجم الدعم القطري لجماعة الإخوان الإرهابية ، كشفت وثائق ومستندات رسمية عن حجم التمويلات الضخمة من الدوحة لعدد من المنظمات الحقوقية بعواصم أوروبا .

وبلغت قيمة تلك المستندات الصادرة من “جمعية قطر الخيرية ” التي تعمل كستار للتمويل ملايين الدولات سنوياً إلى شخصيات إخوانية منذ عام 2011 ، ومنها شيك بمبلغ 88 مليون دولار ، ورد إلى احد الجمعيات بفرنسا .

كما أظهرت تلك الوثائق تحويل مبلغ عام 2014 قيمته 2 مليون يورو لحساب جمعية ابن رشد بفرنسا المهتمة بتنفيذ الأهداف القطرية ودعم النظام القطري .

وكشفت أحد الخطابات عن تمويل بحجم 339 ألف يورو موجه من مدير إدارة الجمعيات بمؤسسة قطر إلى جمعية “أمل يسان دولي ” ، بخلاف تحويلات أخرى لمعاهد أوروبية بهدف كسب تأييدها للسياسة القطرية .

وبلغ قيمة أحد التحويلات 575 الف ريال قطري عام 2012 لأحد الجمعيات في فرنسا ، وتحويلات أخرى للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين موقع بإسم “يوسف القرضاوي ” عام 2015 .

وتأتي هذه التحويلات الضخمة في الوقت الذي تكافح فيه دول التحالف بقيادة المملكة التنظيم الإرهابي ، بينما يدعمه النظام القطري بغض النظر عن سلب أموال شعبه أو الحصول على تأييد سياسي كاذب مقابل الأموال .