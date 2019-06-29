نيكي توجه رسالة شديدة اللهجة لإيران وتهدد برد جبار

واشنطن(صدى):

توعدت نيكي هيلي، الدبلوماسية الأمريكية المقربة من الرئيس دونالد ترمب، خلال وجودها في إسرائيل، بالرد الجبار على إيران إذا حاولت استفزاز الولايات المتحدة عسكرياً.

وقالت هيلي:”إننا لا نريد الحرب. والرئيس ترمب لا يريد الحرب. ولكن يجب أن نعترف بأن إيران تشكل التهديد الأول في العالم”.

وحول انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، قالت هيلي:”إيران دخلت في حالة هوس. فقد خسروا أموالاً طائلة، وعادوا لإبطاء نشاطهم النووي، من جراء سياسة الرئيس ترمب الصحيحة. لكنهم ما زالوا ينادون بإبادة إسرائيل… علينا أن نواصل الضغط عليهم. وعلينا أن نوضح لهم بكل كلمات التحذير والإنذار الممكنة: إذا أقدمتم على استفزاز عسكري فسنرد عليكم بقوة جبارة”.