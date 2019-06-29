جيانلويجي بوفون يوافق على العودة لفريق أحلامه ” يوفنتوس “

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أن حارس مرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون ، وافق على توقيع عقد مع يوفنتوس يمتد لعام واحد، وسيحصل بموجبه على راتب سنوي يقدر بـ1.5 مليون يورو، إضافة إلى بعض المكافآت.

وانضم بوفون ليوفنتوس للمرة الأولى عام 2001 قادما من بارما، ودافع عن ألوانه حتى العام 2018، ليرحل إلى باريس سان جيرمان، لكن هذا الأخير، قرر مع نهاية الموسم المنصرم عدم تجديد عقد الحارس الإيطالي، الذي امتد لعام واحد ، وتم انتقاله لباريس سان جيرمان .

وفي حال انضمام بوفون إلى يوفنتوس، فسيسعى للتتويج للمرة الأولى في مسيرته بلقب دوري أبطال أوروبا، علما بأن “اليوفي” لم يفز بالكأس “ذات الأذنين” منذ موسم 1995-1996.