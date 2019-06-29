بالفيديو.. حفل زفاف الفنانة شهد الياسين

أميرة خالد(صدى):

هنأ العديد من الإعلاميين والفنانين العرب ، زميلتهم الفنانة شهد الياسين ، بمناسبة زفافها ، حيث قاموا بنشر مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف، ولم يتم الكشف في أي منها عن هوية زوجها، كما لم يتم الإعلان عن اسمه .

وكانت احتفلت الفنانة شهد الياسين بزفاقها خلال الساعات الماضية، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين، وكان من بين الحضور هبة الدري، ولمياء طارق، ومي البلوشي، وابنتها شيماء، والمذيعة إيمان نجم، وغيرهن.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو لشهد الياسين، عبر حسابها على ”إنستغرام“، مهنئة إياها على زفافها وكتبت: ”عرس شهد الياسين، الله يتمم عليها بالخير والسعادة“، وردت عليها شهد، قائلة: ”مشكورة يا حبيبتي يا روحي“.