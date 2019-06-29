دراسة تكشف العلاقة الغامضة بين هَوَس عمليات التجميل وتطبيق ” سناب شات “

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود علاقة وثيقة بين زيادة الإقبال على عمليات التجميل في الآونة الأخيرة واستخدام تطبيق “سناب شات ” .

وأرجعت الدراسة الصادرة عن جامعة “جون هوبكنز ” الأمريكية ذلك إلى استخدام تطبيق تعديل الصور الذي يشجع الشابات على تغيير مظهرهن .

وأكدت الدراسة التي أجريت على 252 إمرأة متوسط اعمارهن 25 عام ، ممن يستخدمن تطبيق فوتوشوب وغيره لتعديل الصور ، أن لديهن درجات منخفضة من “احترام الذات ” .

ويؤكد الباحثون من ناحية أخرى ، أن هذه التطبيقات تسهل على أطباء الجراحات التجميلية التواصل مع المرضى حول رغبتهم في الجراحة والنتائج المتوقعة .