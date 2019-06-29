الانتقالي السوداني يحمل قوى الحرية مسؤولية أي ضحايا أو أضرار تقع غدا

الخرطوم(صدى):

حمّل المجلس ‏الانتقالي السوداني، اليوم السبت، قوى الحرية المسؤولية عن أي ضحايا أو أضرار تلحق بالمؤسسات غدًا.

وقال ‏المجلس العسكري: ” قوى الحرية أعلنت عن موكب في 30 يونيو في وقت يريد السودانيون توافقا نهائيا”؛ متابعًا: ” بذلنا ما في وسعنا لدرء الفتن والإبقاء على الوحدة الوطنية في السودان “.

وفي السياق نفسه، أكد المجلس الانتقالي السوداني: ” نحن مع حرية التعبير وضد التعطيل وإغلاق الطرق ” .