الانتقالي السوداني يحمل قوى الحرية مسؤولية أي ضحايا أو أضرار تقع غدا
حمّل المجلس الانتقالي السوداني، اليوم السبت، قوى الحرية المسؤولية عن أي ضحايا أو أضرار تلحق بالمؤسسات غدًا.
وقال المجلس العسكري: ” قوى الحرية أعلنت عن موكب في 30 يونيو في وقت يريد السودانيون توافقا نهائيا”؛ متابعًا: ” بذلنا ما في وسعنا لدرء الفتن والإبقاء على الوحدة الوطنية في السودان “.
وفي السياق نفسه، أكد المجلس الانتقالي السوداني: ” نحن مع حرية التعبير وضد التعطيل وإغلاق الطرق ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 16 ساعة
يا زول اذا تبى تحكمهم لا يفيد الا القوه الضعف مو زين