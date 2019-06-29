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لأول مرة.. دويتو غنائي لمحمد رمضان وسعد لمجرد

لأول مرة.. دويتو غنائي لمحمد رمضان وسعد لمجرد
مليكة فؤاد(صدى):

كشف المطرب المغربي سعد لمجرد عن إقتراب طرح أغنيته الجديدة التي يشاركه فيها الفنان المصري محمد رمضان .

ونشر “لمجرد ” صورة لهما ، معلقاً عليها : انساي .. انتظروني في الصيف مع أخي محمد رمضان إن شاء الله .

وكان الفنانان قد استغلا وجودهما معاً خلال زيارة “رمضان ” لفرنسا مؤخراً لحضور مهرجان “كان ” السينمائي ، ليعتزما عمل “دويتو” غنائي يجمعهما معاً لأول مرة .

كما أعلن “رمضان ” عن الأغنية المرتقبة سايقاً ، وقال : نحن مستعدون مع أخي سعد لمجرد.. أغنية جديدة قريبا.. ثقة في الله نجاح، الأسطورة والمعلم .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كانت أغنية “أفريقيا ” التي حققت نجاح كبير بالتزامن مع كأس الأمم الأفريقية ، وقبلها أغنية “بابا ” التي أنتجتها شركة خليجية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 13 ساعة

محمد رمضان فشل في التمثيل ولم يعد له اي قبول
وسعد المجرد فشل في الغناء ولم يعد له اي قبول

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