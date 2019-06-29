لأول مرة.. دويتو غنائي لمحمد رمضان وسعد لمجرد

مليكة فؤاد(صدى):

كشف المطرب المغربي سعد لمجرد عن إقتراب طرح أغنيته الجديدة التي يشاركه فيها الفنان المصري محمد رمضان .

ونشر “لمجرد ” صورة لهما ، معلقاً عليها : انساي .. انتظروني في الصيف مع أخي محمد رمضان إن شاء الله .

وكان الفنانان قد استغلا وجودهما معاً خلال زيارة “رمضان ” لفرنسا مؤخراً لحضور مهرجان “كان ” السينمائي ، ليعتزما عمل “دويتو” غنائي يجمعهما معاً لأول مرة .

كما أعلن “رمضان ” عن الأغنية المرتقبة سايقاً ، وقال : نحن مستعدون مع أخي سعد لمجرد.. أغنية جديدة قريبا.. ثقة في الله نجاح، الأسطورة والمعلم .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كانت أغنية “أفريقيا ” التي حققت نجاح كبير بالتزامن مع كأس الأمم الأفريقية ، وقبلها أغنية “بابا ” التي أنتجتها شركة خليجية .