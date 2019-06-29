تشيلسي يثير قلق أتليتكو مدريد بسبب ألفارو موراتا

طلال الغامدي(صدى):

أثار نادي تشيلسي قلق أتلتيكو مدريد، الذي على خدمات مهاجم البلوز ألفارو موراتا، 26 عامًا، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا من تشيلسي.

وتدرس إدارة البلوز استعادة اللاعب مرة أخرى في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها الفريق حاليًا، وعلى رأسها حرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات، إضافة إلى رحيل البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد، وعودة الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى يوفنتوس.

وأرسلت الإدارة تحذيرًا إلى أتلتيكو مدريد، طلبت فيه الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني قيمة بيع موراتا، أو عودة اللاعب إلى ستامفورد بريدج مرة أخرى؛ فيما يوجد بند في عقد موراتا، ينصّ على عودة اللاعب مرة أخرى إلى تشيلسي، ما لم يحسم أتلتيكو مدريد موقفه بالشراء النهائي مقابل 50 مليون إسترليني بعد نهاية الأشهر الست الأولى من فترة الإعارة.

ويرغب فرانك لامبارد، المدرب المنتظر في تشيلسي، في استعادة خدمات موراتا، لحل الأزمة الهجومية في صفوف البلوز، ومستعد لفتح صفحة جديدة مع اللاعب، الذي لاحقته الأزمات الفنية خلال وجوده في تشيلسي.