عبد المجيد عبدالله يشارك جمهوره بصور عفوية لطفولته.. ” أيام جميلة وأحلام كثيرة “

الرياض(صدى):

شارك الفنان عبد المجيد عبد الله جمهوره بصورتين نادرتين له بمرحلة الطفولة مع رفقاء المدرسة متذكراً أحلامه بتلك المرحلة وكيف ظهرت بوادره الفنية .

وأظهرت الصورة الأولى عبد المجيد عبد الله وهو يحمل ميكرفون مغنياً على مسرح المدرسة .

وعلق الفنان عليها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر ” قائلاً : كنت وقتها مولع بعبدالحليم حافظ مسرح مدرستنا سلمان الفارسي انا كل شي كنت مذيع مقرء مغني ممثل ايام جميله واحلام كثيره .

بينما أظهرته الصورة الثانية والتي كانت قبل نحو 40 عام برفقة زملاءه أثناء رحلة مدرسية .

وقال الفنان تعليقاً عليها : رحلة مدرسية لمصنع كوكاكولا في المرحلة الإبتدائية ، احد أصدقاء الطفولة الله يجزاه خير أرسلها لي .