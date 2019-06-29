لوسيسكو ينتقل لتدريب الهلال بقيمة 4 ملايين يورو

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن انتقال المدرب الروماني رازفان لوسيسكو مدرب نادي باوك سالونيك اليوناني، لتدريب نادي الهلال.

وأكدت المصادر ، أن راتب لوسيسكو مع النادي اليوناني كان 400 ألف يورو سنويا بينما سوف يتقاضى 4 ملايين يورو في الموسم الواحد مع أزرق الرياض ، وايضا دفع 2 مليون يورو وهي قيمة كسر عقد المدرب الروماني مع ناديه باوك سالونيك.

يٌشار إلى أن لوسيسكو قاد باوك في 52 لقاء وحقق 36 فوز و8 هزائم و8 تعادلات وسجل الفريق اليوناني 104 هدفا في عهده بينما استقبل 42 هدفا وحقق لقب الدوري اليوناني بفارق 5 نقاط عن الوصيف كما توج بلقب كأس اليونان.