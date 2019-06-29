وفاة الفنان المصري محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

القاهرة(صدى):

أعلن إسلام نجل الفنان المصري محمد أبو الوفا ، عن وفاة والده، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلاً ، “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله”.

يذكر أن الفنان محمد أبو الوفا تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة، دخل إثرها العناية المركزة بالمستشفى، حتى وافته المنية اليوم السبت .

وحقق أبو الوفا في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها “يونس ولد فضة”، “شهادة ميلاد”، “ابن حلال”، “القيصر”، “الميزان”، “الشارع اللي ورانا”.

ويعرض له حاليًا الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس”، وهو من بطولة جمال سليمان وصابرين.