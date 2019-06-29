ياسر المسحل رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم

نواف السالم(صدى):

أعلنت ‏الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن انتخاب الأستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيسًا لاتحاد كرة القدم.

ويبدأ ياسر المسحل في تولي مهمته من 2019 حتى عام 2023.