نشر : منذ 18 ساعة 4٬615 2 اخبار رياضية ياسر المسحل رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف السالم(صدى): أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن انتخاب الأستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيسًا لاتحاد كرة القدم. ويبدأ ياسر المسحل في تولي مهمته من 2019 حتى عام 2023. الوسوم:اتحاد_الكره, ياسر_المسحل
فيصل[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 17 ساعة
اتمنى له التوفيق
اعتقد انه الانسب
في ظل عدم وجود قادة ذات مؤهل علمي
وموروث رياضي
والدليل عزت وما ادراك ما عزت
كما اتمنى منه
انها الطابور الخامس
واصحاب الافكار المهترءه ب سراديب الاتحاد السعودي
بالتوفيق
فيصل[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 17 ساعة
*مهترئه