عادة أم خوف.. قصة كوب ” بوتين ” في قمة العشرين الذي استدعى تدخل الكرملين
أثار تصميم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شرب الشاي خلال مأدبة عشاء قمة مجموعة العشرين من كوبه الخاص على الرغم من شرب باقي الزعماء من فناجين كلاسيكية ، تساؤل الكثيرين حول ما إذا كان “بوتين ” يخشى بالفعل من التسمم .
ولم تكن هذه هي المرة الأولى له ، إذ ظهر سابقاً بنفس الكوب الأبيض ذا الشعار الخاص بالجيش الروسي خلال لقاء له بالتليفزيون الروسي مؤخراً ، الأمر الذي أكد جدية التساؤل .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة “بوتين ” وهي يرفع كوبه الخاص لنظيره “ترامب ” أثناء المأدبة بينما كان رئيس وزراء اليابان يتوسطهما في لقطة لفتت الأنظار لتمسكه الغريب بالشرب من كوبه الخاص .
واستدعى التساؤل المُلٍح رد “الكرملين ” ، إذ قال الناطق يإسمه “دسميتري بيكوف ” : الرئيس يشرب الشاي بإستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة ، في محاولة لإهاء الجدل . “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ 18 ساعة
اولاً هذا ماهو شاهي .. واضح وضوح الشمس ..
.. ثانياً ، إفتخاراً بصناعته واعتزازاً بشعار جيشه وقوته ، عندما يرفع كأسه لأيٍّ كان .. وخصوصاً ترامب وأمثاله ..
,, ثالثاً والأخير ، هو حر لو يشرب باالجزمة اللي هو لابسها …
هههههههههههه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
ابو ضراط هل الشمس مازالت عندك تطلع من الشرق؟
ترى محمد بن سلمان مازال يشوفها تطلع من هناك
عثمان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة
دائماً رؤساء الدول العظمى لديهم احتياطات خاصة نذكر ترامب شحن سيارته الخاصة من امريكا عندما زار المملكة.لازم تعرفون قادة الدول العظمى ليسو مثل غيرهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 15 ساعة
لا ننسى انه كان رئيس الاستخبارات الروسيه لمده طويله وكم قتل من المعارضين للنظام عن طريق السم لذلك يجب ان يكون حذر جدا
زائر[ عدد التعليقات: 2512 ] نشر منذ 15 ساعة
خائف من الموت لو في اي مكان ومهما احترز لاجاء يومه بيفطس
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 11 ساعة
الحرص واجب