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  3. عادة أم خوف.. قصة كوب ” بوتين ” في قمة العشرين الذي استدعى تدخل الكرملين

عادة أم خوف.. قصة كوب ” بوتين ” في قمة العشرين الذي استدعى تدخل الكرملين

عادة أم خوف.. قصة كوب ” بوتين ” في قمة العشرين الذي استدعى تدخل الكرملين
أوساكا(صدى):

أثار تصميم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شرب الشاي خلال مأدبة عشاء قمة مجموعة العشرين من كوبه الخاص على الرغم من شرب باقي الزعماء من فناجين كلاسيكية ، تساؤل الكثيرين حول ما إذا كان “بوتين ” يخشى بالفعل من التسمم .

ولم تكن هذه هي المرة الأولى له ، إذ ظهر سابقاً بنفس الكوب الأبيض ذا الشعار الخاص بالجيش الروسي خلال لقاء له بالتليفزيون الروسي مؤخراً ، الأمر الذي أكد جدية التساؤل .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة “بوتين ” وهي يرفع كوبه الخاص لنظيره “ترامب ” أثناء المأدبة بينما كان رئيس وزراء اليابان يتوسطهما في لقطة لفتت الأنظار لتمسكه الغريب بالشرب من كوبه الخاص .

واستدعى التساؤل المُلٍح رد “الكرملين ” ، إذ قال الناطق يإسمه “دسميتري بيكوف ” : الرئيس يشرب الشاي بإستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة ، في محاولة لإهاء الجدل . “.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ 18 ساعة

اولاً هذا ماهو شاهي .. واضح وضوح الشمس ..

.. ثانياً ، إفتخاراً بصناعته واعتزازاً بشعار جيشه وقوته ، عندما يرفع كأسه لأيٍّ كان .. وخصوصاً ترامب وأمثاله ..

,, ثالثاً والأخير ، هو حر لو يشرب باالجزمة اللي هو لابسها …

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات

ابو ضراط هل الشمس مازالت عندك تطلع من الشرق؟
ترى محمد بن سلمان مازال يشوفها تطلع من هناك

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة

دائماً رؤساء الدول العظمى لديهم احتياطات خاصة نذكر ترامب شحن سيارته الخاصة من امريكا عندما زار المملكة.لازم تعرفون قادة الدول العظمى ليسو مثل غيرهم.

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 15 ساعة

لا ننسى انه كان رئيس الاستخبارات الروسيه لمده طويله وكم قتل من المعارضين للنظام عن طريق السم لذلك يجب ان يكون حذر جدا

[ عدد التعليقات: 2512 ] نشر منذ 15 ساعة

خائف من الموت لو في اي مكان ومهما احترز لاجاء يومه بيفطس

[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 11 ساعة

الحرص واجب

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