عادة أم خوف.. قصة كوب ” بوتين ” في قمة العشرين الذي استدعى تدخل الكرملين

أوساكا(صدى):

أثار تصميم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شرب الشاي خلال مأدبة عشاء قمة مجموعة العشرين من كوبه الخاص على الرغم من شرب باقي الزعماء من فناجين كلاسيكية ، تساؤل الكثيرين حول ما إذا كان “بوتين ” يخشى بالفعل من التسمم .

ولم تكن هذه هي المرة الأولى له ، إذ ظهر سابقاً بنفس الكوب الأبيض ذا الشعار الخاص بالجيش الروسي خلال لقاء له بالتليفزيون الروسي مؤخراً ، الأمر الذي أكد جدية التساؤل .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة “بوتين ” وهي يرفع كوبه الخاص لنظيره “ترامب ” أثناء المأدبة بينما كان رئيس وزراء اليابان يتوسطهما في لقطة لفتت الأنظار لتمسكه الغريب بالشرب من كوبه الخاص .

واستدعى التساؤل المُلٍح رد “الكرملين ” ، إذ قال الناطق يإسمه “دسميتري بيكوف ” : الرئيس يشرب الشاي بإستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة ، في محاولة لإهاء الجدل . “.