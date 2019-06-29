استدعاء 1.6 مليون سيارة هوندا لـ ” خلل مميت “

واشنطن(صدى):

استدعت شركة ” هوندا ” 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال نافخات وسائد هوائية تاكاتا والتي قد تكون قاتلة؛ بسبب ” خلل مميت “.

وقالت هوندا إنها ستستعيد 22.6 مليون نافخ في حوالي 12.9 مليون سيارة؛ حيث يمكن لأجهزة نفخ تاكاتا أن تنفجر بقوة كبيرة وتفجر علبة معدنية، وتخرج شظاياها؛ بينما قُتل 24 شخصا وجُرح المئات جراء الخلل في جميع أنحاء العالم.

وتضم عمليات الاستدعاء العديد من طرز هوندا وأكورا من عام 2003 إلى عام 2015؛ حيث أن جميع آلات النفخ البديلة التي تم استلامها صنعت بواسطة تاكاتا في وقت مبكر من عملية الاستعادة.