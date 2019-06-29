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يسرا اللوزي تعلق على انتقاد صورها بلا مكياج

يسرا اللوزي تعلق على انتقاد صورها بلا مكياج
القاهرة(صدى):

علقت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، على انتقادها بعد نشرها عدة صور لها من دون مكياج، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع ” إنستجرام ” .

وكشفت يسرا اللوزي، عن صورتين لهما بمكياج وأخرى من دون مكياج، مشيرة إلى أن كل مناسبة ولها ظروفها: ” بحب أتصور في كل حالاتي عشان الناس تفهم كل جانب في شخصيتي “.

وأضافت: ” لما بتصور من غير مكياج، فيه ناس تقول وحش أوى كده! و لما أتصور بمكياج، فيه ناس بتقول من غير مكياج أحلى”؛ متابعة: ” الحقيقة إن في رأيي المتواضع، كل مناسبة وليها ظروفها ومتطلباتها..”.

وتابعت:” لو في برنامج، أكيد لازم يكون فيه مكياج (ساعات خفيف وساعات تقيل من باب التغيير مش أكتر)، أما لو في التمرين أو نازلة اشتري حاجة فأكيد هيكون من غير مكياج “؛ مختتمة: ” عادي يعني، زي كل البشر.. أنا بحب أتصور في كل حالاتي عشان الناس تفهم كل جانب في شخصيتي ” .


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