بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. صورة نادرة للملك فيصل مع إمبراطور اليابان وحرمه قبل 48 عام

نايف السالم(صدى):

كشفت صورة تاريخية للملك فيصل بن عبدالعزيز – طيب الله ثراه – عن زيارة رسمية له لليابان قبل 48 عام وتحديداً في عام 1391هـ / 1971 م .

وأظهرت الصورة التي نشرتها مؤسسة دارة الملك عبد العزيز للتوثيق والتراث ، الملك فيصل – رحمه الله – بجانب “هيرو هيتو “امبراطور اليابان وحرمه في لقطة تذكارية تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين .

وكان رئيس وزراء اليابان “شينزو آبي” والقيادت المختلفة قد استقبلت وفد المملكة أمس السبت برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإحتفاء واسع لحضور قمة مجموعة العشرين ، وسط التقاط عشرات الصور التذكارية مع قيادات اليابان وزعماء الدول المشاركة .