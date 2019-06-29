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بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. صورة نادرة للملك فيصل مع إمبراطور اليابان وحرمه قبل 48 عام

بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. صورة نادرة للملك فيصل مع إمبراطور اليابان وحرمه قبل 48 عام
نايف السالم(صدى):

كشفت صورة تاريخية للملك فيصل بن عبدالعزيز – طيب الله ثراه – عن زيارة رسمية له لليابان قبل 48 عام وتحديداً في عام 1391هـ / 1971 م .

وأظهرت الصورة التي نشرتها مؤسسة دارة الملك عبد العزيز للتوثيق والتراث ، الملك فيصل – رحمه الله – بجانب “هيرو هيتو “امبراطور اليابان وحرمه في لقطة تذكارية تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين .

وكان رئيس وزراء اليابان “شينزو آبي” والقيادت المختلفة قد استقبلت وفد المملكة أمس السبت برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإحتفاء واسع لحضور قمة مجموعة العشرين ، وسط التقاط عشرات الصور التذكارية مع قيادات اليابان وزعماء الدول المشاركة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 76566 ] نشر منذ 9 دقائق

رحم الله الملك فيصل رحمة واسعه ، آمين ,,

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