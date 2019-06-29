بالصور.. فعالية توعوية للمسنين بحفرالباطن

فيصل العنزي(صدى):

نظمت صحة حفرالباطن فعالية توعوية اليوم عن المسنين تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين بمستشفى الرعاية المديدة، والذي يصادف يوم 15يونيو من كل عام.

ويهدف الركن إلى التأكيد على أن القيم الإسلامية الحميدة تدعوا إلى توقير واحترام المسنين، وإبراز دور المسنين في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتها على العطاء، والاستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية، والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بفئة المسنين، ومساندة المسنين ورفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بهم.

وفي أثناء ذلك، تم زيارة نزلاء المستشفى وتقديم باقات الورد لهم والتأكيد على دورهم سائلين الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية الدائمة.