الانتهاء من تصوير أول فيلم كوميدي سعودي مصري إماراتي لبناني

الرياض(صدى):

أقدم القائمون على الفيلم العربي ” بعد الخميس ” ، إلى الانتهاء من تصويره والانتقال إلى العمليات الفنية والمونتاج ليصبح جاهزاً للعرض قريباً، ويكون أول فيلم كوميدي مصري – سعودي – إماراتي – لبناني يخرج إلى النور.

ويعد الفيلم، من إنتاج شركة “العنود” للإنتاج الفني للمنتج أمير الأشمل، وإخراج المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، ويشارك فيه فنانون من أربع جنسيات عربية، حيث أعرب الفنان المصري طلعت زكريا عن فخره بالمشاركة في هذا الفيلم.

وقال طلعت زكريا: ” سعيد بمشاركتي في هذا الفيلم، لضمّه عدداً من الجنسيات العربية، وأغلب الممثلين أعرفهم من خلال أدوارهم، لكن الالتقاء بهم تحت مظلة واحدة، بحد ذاته يشعرني بالفرح ” .

ومن جانبه، أوضح الفنان الإماراتي علي التميمي فيلعب في الفيلم دور “الشيخ عواد”، وهو شيخ القبيلة: ” أجسّد في العمل شخصية شيخ القبيلة والد عنود، وأستقبل سلطان وناصر بعد هروبهما فأعلّمهما العادات والتقاليد البدوية، وأدرّبهما على حياة الصحراء ورعي الإبل وغير ذلك “.