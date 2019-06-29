ترامب: السعودية حليف قوي ولا يمكن اتهامها بالإرهاب.. وتركيا ستواجه عقوبات

أوساكا(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أن المملكة حليفٌ قوي للولايات المتحدة، ولا يمكن أن يتم اتهامها بالإرهاب.

وعلق ترامب في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة مجموعة العشرين اليوم باليابان، على رئاسة المملكة للقمة القادمة بقوله: ” إن القمة ستعقد العام المقبل في ” مكان رائع ” .

وأضاف أن الإدارة الأمريكية لديها قائمة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران، مؤكداً أنها حالياً تسعى لإبرام اتفاقٍ جديدٍ مع الولايات المتحدة.

وفيما يخص تركيا أكد انها ستواجه عقوبات أمريكية إذا أصرّت على شراء صواريخ S-400؛ مبيناً أن تركيا توجّهت لشراء S-400 بعد رفض إدارة أوباما بيع منظومة باتريوت لها.