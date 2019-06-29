كيا موتورز تطرح موديلات مبهرة للقيادة الذاتية بالتعاون مع أورورا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة كيا موتورز عن دخولها في شراكة جديدة مع شركة أورورا إنوفيشن الرائدة في مجال تطوير تقنيات القيادة الذاتية ، بهدف طرح موديلات مطورة وإنشاء منصة مثالية لسيارات كيا ذاتية القيادة .

ومن المقرر وفقاً للشراكة الجديدة ، تسويق السيارات ذاتية القيادة في المستوى 4 بحلول 2021 م ، بالتزامن مع إنطلاق سيارات الأجرة الآلية الذاتية القيادة بالمدن الذكية .

وأعرب المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في شركة أورورا ” ستيرلنج أندرسون ” عن سعادته بالشراكة الجديدة ، مؤكداً أنها ستقدم قيادة ذاتية آمنة وسريعة وبشكل واسع .

وكانت الشركتان قد دخلتا بالفعل في شراكة سابقة عام 2018 ، بعد الكشف عن نظام أورورا الرائد للقيادة الذاتية والذي يعمل بنظام اللدر والرادار والكمبيوتر الذي يدير وحدات البرامج ، وغيرها من المزايا ، لتخلق الشراكة الجديدة إنطلاقة أكبر .