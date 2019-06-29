بالفيديو.. ماكرون ينحني ليهمس بأذن ترامب في قمة العشرين

أوساكا(صدى):

وثقت عدسات المصورين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقترب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ويهمس له في أذنه مغطيا فمه بيده.

وشغلت هذه اللقطة التي وقعت أثناء أعمال قمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، اهتمام الصحفيين، مما جعلهم يتسألون عن فحوى ما همس به ماكرون في أذن ترامب.