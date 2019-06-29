بالصور.. أمانة الشرقية تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة

محمد السعران(صدى):

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية يوم الخميس الماضي الموافق 24/10/1440هـ، وتستمر ثلاثة أيام، مبادرة بيئية تعنى بالحفاظ على البيئة تحت شعار ” نثمن دورك الفعال في مساهمتك للحفاظ على البيئة “، نفذها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني والإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة، وذلك في الواجهات البحرية والحدائق والشواطئ بحاضرة الدمام، وتهدف المبادرة لتحفيز المجتمع على الاهتمام بالبيئة والحفاظ على المكتسبات العامة.

وقال وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، أن المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات الأمانة المجتمعية والتي تهتم بالبيئة ، والتي تسعى من خلالها الى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي، إضافة إلى الاهتمام الذي توليه أمانة المنطقة الشرقية الخاص بالمشاركة المجتمعية ودور المواطن والمواطنة في الحفاظ على الممتلكات العامة، وتعزيزها في نفوس الجميع، باعتبار أن تلك المنشآت هي في الأصل وضعت لهم ومن أجلهم.

ولفت الى أنه تم تقديم أكثر من ٥٠٠٠ هدية تذكارية لمرتادي الحدائق والمتنزهات العامة، تحمل عبارات الشكر والتقدير نظير المحافظة على البيئة، وكذلك عبارات توعوية تثقيفية تتضمن أهمية المحافظة على البيئة.

وأشار الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه كافة البلديات بتفعيل هذه المبادرة، لما لهذه المبادرات من أثر كبير في توعية أفراد المجتمع بأهمية النظافة العامة والحفاظ على البيئة، من خلال توعية الجميع بأهمية النظافة باعتبارها سلوكاً ايمانياً وحضارياً حثنا عليه ديننا الحنيف، وكذلك أهمية المحافظة على المكتسبات العامة والمحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوثات بأساليب تحفيزية.