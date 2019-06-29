5 طرق للتخلص من غثيان الصباح للحامل 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار أطباء النسا إلى بعض الحلول والطرق التي تخفّف من الغثيان منها أولا.. لا تستعجلي النهوض من السرير فور الاستيقاظ، ابقي بضع دقائق في السرير قبل أن تبدأي اليوم.

ثانيا.. في بداية اليوم تناولي الخبز المحمّص أو الكعك وليس الماء أو العصائر.

ثالثا.. حافظي على رطوبة الجسم طوال اليوم واشربي الكثير من الماء.

رابعا.. تجنبي الإفراط في تناول الطعام، وتناولي 6 وجبات صغيرة متوازنة طوال اليوم.

خامسا.. ابتعدي قدر الإمكان عن الروائح المثيرة، وأي شيء يحرّك الغثيان كالبصل أو العطور.