معارضة تركية تواجه السجن 17 عاما بسبب تغريدات اعتبرت ” مسيئة “

أنقرة(صدى):

تواجه معارضة تركية تدعى جنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول السجن 17 عاما بسبب سلسلة تغريدات اعتبرت ” مسيئة ” للحكومة التركية.

واتهمت المعارضة بـ ” إهانة ” الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية في سلسلة تغريدات بين 2012 و2017، كما قرر القضاة تأجيل النظر في القضية إلى 18 يوليو المقبل.

واعتبر إمام أوغلو أن القضية ضد كفتانجي بمثابة ” تدخل سياسي ” ، قائلا: “الأمر محاولة لتقييد الحقوق والحريات.. سأقف دائما إلى جانبها ” .

وردد مناصروها هتافات خارج المحكمة ” لتسقط الفاشية ” ، كما حملوا لافتات كتب عليها ” نريد العدالة ” .

ومن بين تغريدات كفتانجي توجيهها انتقادات لأردوغان على خلفية مقتل فتى عمره 14 عاما أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع خلال تظاهرات ” متنزه جيزي ” المناهضة للحكومة العام 2013.