معلومات مثيرة عن الغرفة الزجاجية التي كان ينام بداخلها مايكل جاكسون

واشنطن(صدى):

عثر على “ الغرفة الزجاجية ” الخاصة التي دأب نجم البوب الراحل، مايكل جاكسون، على النوم فيها لبعض الأوقات، أملا في إطالة عمره،داخل حاوية شحن، بعد 10 سنوات من رحيله.

وتبين أن جاكسون كان يلجأ إلى الغرفة التي يجري استخدامها في الأصل، بغرض تسريع الشفاء من الحروق، حيث تشبه “الغرفة العجيبة” جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، فهي طويلة وذات مساحة محدودة، لكنها شفافة بالكامل، ويمكن رؤية ما في داخلها من الخارج.

وكان جاكسون يلجأ إلى غرفة الأوكسجين الزجاجية، لأجل الحد من زحف الشيخوخة على جسمه، ويجري استخدام “المهجع”، في الوقت الحالي، داخل شركة مختصة فيما يعرف بـ”العلاج البديل”.

وترددت معلومات توضح أن جاكسون اشترى الجهاز (الغرفة) سنة 1994، ورجح أن يكون النوم بداخلها قد سبب تسمما في دم النجم الراحل.