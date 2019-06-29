بالفيديو.. ترامب يمازح ولي العهد بحركة ودية تظهر عمق التقارب بين الزعيمين

أوساكا(صدى):

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أثناء جلوسه في مقعده، ضمن جلسات قمة العشرين التي تختتم حالياً بأوساكا في اليابان.

أظهر ذلك مقطع فيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وهو يربت على كتف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء توجّه الأول إلى مقعده، في حركة عميقة الدلالات عن عُمق الصداقة والتقارب بين الزعيمين.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد التقى، في وقتٍ سابق، الرئيس الأمريكي ترامب، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد، وأشاد ترامب بدور المملكة في مكافحة الإرهاب، وقال: “شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي”، مضيفاً “الأمير محمد بن سلمان صديق وقد فعل الكثير لبلاده”.