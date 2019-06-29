هانى شاكر يخوض تجربة انتخابات ” الموسيقيين ” للمرة الثانية

القاهرة(صدى):

يستعد الفنان هاني شاكر لخوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، ومن المقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 (تموز) على أن تجري الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.

ولفت شاكر، في بيان صحفي، إلى أن مسئولية العمل النقابي استنفذت كثير من الجهد في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية لشريحة من المجتمع معنية بتشكيل وجدان الشعب المصري خاصة في تلك المرحلة المهمة من التنمية الجديدة التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها.

وتابع: تجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي، وأنا لم أكن أنوي تكرارها مرة أخرى، إلا أن هناك الكثير من الاعتبارات قادته إلى اتخاذ قرار الترشح مرة أخرى، خاصة وأنه يرى أن النقابة بدأت تستعيد الكثير من عافيتها، وأنه خلال الدورة المنقضية تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة والتي قفزت بالعمل النقابي إداريًا وماليًا في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.