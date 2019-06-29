وداعا للصلع.. علماء يبتكرون طريقة جديدة لإنماء شعر الرأس 

واشنطن(صدى):

توصل علماء معهد ” سانفورد بورنهام بريبيس ” للاكتشافات الطبية في لا جولا، كاليفورنيا، لإنجاز هام” في علاج الصلع يمكن أن يساعد الملايين على إنماء شعر الرأس “بلا حدود”.

وقام العلماء باستخدام الخلايا الجذعية البشرية لدمجها مع خلايا الفئران قبل ربطها بأداة ثلاثية الأبعاد قابلة للتحلل، تعمل على التحكم باتجاه نمو الشعرة وسماكتها وطولها، وتساعد على اندماج الخلايا الجذعية في الجلد.

ويعتزم العلماء تطبيق العملية نفسها على البشر، ويقولون إن هناك “عددا غير محدود” من الخلايا الجذعية، التي يمكن الحصول عليها عبر اختبار بسيط للدم.

ومن المتوقع أن يحسن الإنجاز الجديد حياة الملايين، حيث يؤثر تساقط الشعر بشكل كبير على مزاج الكثير من الناس.