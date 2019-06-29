المملكة تتسلّم رئاسة مجموعة العشرين

نايف السالم(صدى):

تسلّمت المملكة، اليوم السبت، رئاسة مجموعة الـ 20 من اليابان، في ختام قمة المجموعة هناك التي استمرت يومين.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد ألقى كلمة في جلسة الختام، دعا فيها القادة إلى حضور قمة العشرين القادمة في الرياض.

كما أشار إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في إيجاد بيئة يزدهر فيها العالم، مؤكداً أن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافقٍ لحل الأزمات في العالم.