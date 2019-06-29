زيوت طبيعية تستخدم في التخسيس.. تعرفي عليها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء التغذية أنه يمكن التخلص من عدة كيلو جرامات فقط من خلال تغيير العادات الغذائية إلى النمط الصحي دون إرهاق الجسم بنظام غذائي معين .

وأشار الخبراء أن أهم العادات التي يجب تغييرها هي إستخدام الزيوت الصحية بدلاً من الزيوت الدهنية المشبعة التي تتراكم في خلايا الجسم والأوعية الدموية ، وهذه الزيوت الصحية كالتالي :

1- زيت الزيتون : فهو غير ضار صحياً إذ يحتوي على نسبة بسيطة من الدهون المشبعة ، و78% دهون أحادية ويمكن إضافته على مختلف الأطعمة ، ولكن إحذري من تسخينه .

2- زيت دوار الشمس : يمكن استخدامه في القلي والطهي على حرارة مرتفعة ، ودهونه المشبعة تمثل 14 % .

3- زيت الكانولا : الدهون المشبعة به 7 % فقط ، ويمكن استخدامه في القلي والطهي .

4- زيت بذور البندق : يمثل نفس نسبة الدهون بزيت الكانولا ، ويستخدم في جميع أغراض الطهي .