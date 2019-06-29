زيوت طبيعية تستخدم في التخسيس.. تعرفي عليها
أكد خبراء التغذية أنه يمكن التخلص من عدة كيلو جرامات فقط من خلال تغيير العادات الغذائية إلى النمط الصحي دون إرهاق الجسم بنظام غذائي معين .
وأشار الخبراء أن أهم العادات التي يجب تغييرها هي إستخدام الزيوت الصحية بدلاً من الزيوت الدهنية المشبعة التي تتراكم في خلايا الجسم والأوعية الدموية ، وهذه الزيوت الصحية كالتالي :
1- زيت الزيتون : فهو غير ضار صحياً إذ يحتوي على نسبة بسيطة من الدهون المشبعة ، و78% دهون أحادية ويمكن إضافته على مختلف الأطعمة ، ولكن إحذري من تسخينه .
2- زيت دوار الشمس : يمكن استخدامه في القلي والطهي على حرارة مرتفعة ، ودهونه المشبعة تمثل 14 % .
3- زيت الكانولا : الدهون المشبعة به 7 % فقط ، ويمكن استخدامه في القلي والطهي .
4- زيت بذور البندق : يمثل نفس نسبة الدهون بزيت الكانولا ، ويستخدم في جميع أغراض الطهي .
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