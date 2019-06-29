بالصور.. منتخب الجامعات السعودية يشارك بأولمبياد إيطاليا الصيفي

محمد السعران(صدى):

يشارك الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات، بمدينة نابولي في إيطاليا، في الفترة من 3ـ 14/ 7/ 2019م بثمانية ألعاب مختلفة يمثل فيها 53 طالباً وطالبة الوطن، تم اختيارهم من مختلف الجامعات السعودية، يشرف عليهم ١٨ مدرباً وإداريا برئاسة رئيس الاتحاد.

صرح بذلك الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مشيراً إلى أن عدد الألعاب التي تشارك بها الجامعات السعودية تبلغ ثمانية وهي: التايكوندو، التنس، الجودو، السباحة، كرة الطاولة، السهام، ألعاب القوى، المبارزة.

وأضاف د. المزيني بان هذه المشاركة تأتي من منطلق حرص القيادة الرشيدة على مشاركة الاتحاد وتمثيل المملكة العربية السعودية بالصورة التي تليق بمكانتها عالميا، لذا وضع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية كافة الإمكانات والقدرات المادية والبشرية لتمكين الطلاب والطالبات من المشاركة بفاعلية، حيث تحظى هذه المشاركة باهتمام ومتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه للجامعات والبحث والابتكار د. حاتم المرزوقي.

وتم الاستعداد لهذه المشاركة بتجمع ومعسكر داخلي لمدة أسبوعين، أقيم في معهد إعداد القادة في مدينة الرياض بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف الجامعات السعودية وتحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين، لتدريب مختلف الألعاب الرياضية واختيار العناصر المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة. وقد شمل برنامج المعسكر على العديد من الحصص التدريبية المتنوعة موزعة على الفترة الصباحية والمسائية بالإضافة الى اللقاءات والمحاضرات العلمية والتثقيفية التي القاها العديد من الخبراء في مجالات التدريب الرياضي والإعداد والتأهيل النفسي وتغذية الرياضيين.

وفي ختام تصريحه قدم د. المزيني الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المعسكر من مسؤولي وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة ومعهد إعداد القادة. متمنيا للوفد السعودي المشارك في هذا المحفل الدولي التوفيق والنجاح وتمثيل الوطن خير تمثيل.