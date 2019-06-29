بوتين يقدم الشكر لخادم الحرمين على دعوته لزيارة المملكة الخريف المقبل

نايف السالم(صدى):

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، على دعوته لزيارة المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية والذي قال فيه حول زيارته: “أشكر الملك سلمان على دعوتي لزيارة المملكة العربية السعودية الخريف المقبل”.

وكان خادم الحرمين الشريفين دعا بوتين لزيارة المملكة، خلال زيارته لروسيا في أكتوبر من عام 2018، فيما صرح وزير الطاقة خالد الفالح في وقت سابق أن بوتين سيزور المملكة أكتوبر المقبل.