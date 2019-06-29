الكشف عن عدد الطلبات التنفيذية ضد متعثرين بسداد عقد الإيجار الموحد

حمود العنزي(صدى):

أوضحت المحاكم أنها استقبلت منذ بداية العام الهجري الجاري، 3895 طلب تنفيذ ضد متعثرين بسداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد ” الإيجار السكني الموحد ” .

وبحسب المعلومات الواردة فإن وزارة العدل، شكلت العقود السكنية الفردية نحو 80 % من إجمالي المتعثرين في السداد.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 51 % من إجمالي طلبات التنفيذ بـ1950 طلبا، تليها منطقة الرياض بـ988 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ412 طلبا، فمنطقة جازان بـ 180 طلبا.

ووصل عدد الطلبات، التي استقبلتها محكمة التنفيذ في المدينة المنورة 145 طلبا، تليها تبوك بـ120 طلبا، ثم منطقة القصيم بـ65 طلبا، فمنطقة عسير بـ 40 طلبا.