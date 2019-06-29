بالفيديو..بحيرة شبة يومية تغرق شارع بحي النهضة.. ومتضررين لم يتفاعل معنا أحد؟؟

رشيدة المطيري(صدى):

وثقت عدسة (صدى) صباح اليوم تجمعا للمياه في حي النهضة شرق الرياض على شارعي شمس الدين بن عبدالملك وشارع الكحلا .

وأبدا سكان الحي انزعاجهم واستياهم من كثرة هذه التجمعات التى باتت تجذب الحشرات بشتى انواعها.

مضيفين بانهم قدموا العديد من الشكاوي والبلاغات ولكنهم وللأسف لم يجدو ذلك التفاعل الذي انها معاناتهم.

وعن المشكلة يتحدث احد سكان الحي بالقول ان معاناتهم بدأت منذ ما يقرب السنتين واكثر عندما قامت إحدى شركات الاتصالات باعمال حفر بالشارع ومنذ ذلك الوقت والمياة تتجمع في هذه المكان تحديدا وتزداد معاناتنا مع الأمطار إذ تمكث المياه احيانا لمدة تتجاوز الاسبوع دون أن يتم شفطها عبر الصهاريج او معدات الشفط

مردفا بأنه وجيرانه لم يتركوا باب الا وطرقوه ولكن لم يجدوا اي تفاعل.