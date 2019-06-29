بالفيديو.. ردة فعل مذيعة شهيرة على أبيات غزلية سمعتها من ضيفها بالبرنامج
بدا في مقطع فيديو متداول المذيعة بيان البلوشي، مقدمة برنامج من عمان، وهي تطلب من ضيفها الشاعر عياد السيابي إلقاء بعض الأبيات من إحدى قصائده الغزلية بعنوان “صابوني”، وفور انتهاء الشاعر من إلقاء الأبيات، دخلت المذيعة في نوبة الضحك ولم تستطع السيطرة على نفسها ومواصلة الحديث، ما سبب حرجاً للشاعر.
واعتذرت المذيعة للشاعر السيابي وللمشاهدين على الموقف الذي حدث، موضحة أن ردة فعلها كانت عفوية وتلقائية.
ونشرت البلوشي تغريدة، كتبت فيها: “أقدم اعتذاري للشاعر عياد السيابي وللمشاهد الكريم، احترام الضيف (قيمة) أحرص عليها دائماً، ولم أقصد الإساءة أبداً إلى شخصه الكريم، ردة الفعل كانت عفوية وتلقائية، وهناك مواقف كثيرة قد تحدث عبر البث المباشر، يبقى التفاعل الإيجابي معها هو الأجمل”.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7414 ] نشر منذ 41 دقيقة
هههههههههههه الضيف ماسك نفسه
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 18 دقيقة
فاقد الشئ لايعطيه،
العتب هنا ليس على المذيعة التي تجهل هذا النوع من الشعر الرائع جدا:-((المسبع)) والذي يطلق عليه في أغلب دول الخليج الشعر الزهيري،،
بل العتب على المعد والمخرج ومنسق الحاقة،،
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 9 دقائق
فاقد الشئ لايعطيه،
العتب هنا ليس على المذيعة التي تجهل هذا النوع من الشعر الرائع جدا:-((المسبع)) والذي يطلق عليه في أغلب دول الخليج الشعر الزهيري،،
بل العتب على المعد والمخرج ومنسق الحلقة،،
——————–
!!السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الزهيريات ..؟؟
هل تساءلتَ يوماً أين نشأت ..
وكيف استمرت ..
وما هي ألوانه .. وأنواعها ..
في هذا الموضوع سوف أحاول أن اكتب ماتم جمعه من معلومات ،
فى النت ،،علَّ وعسى أن يستفيد منها إخواني واخواتي أعضاء المنتدى .
الزهيريات :
يقال أنها نشأ تحديدا في مدينة البصرة (الزبير ) وبدايتها كانت 12 شطراً
ولربما أكثر ، وبعدها أصبح 7 اشطر كما هو معهود الآن وسميت بالزهيري
نسبه إلى ( شيخ الزبير — عبدالله الزهير ) ..
ومن أشهر من قال الزهيريات في الزبير أمير الشعر الشعبي
( محمد حمد اللعبون ) وطرده حفيد الشيخ عبدالله من الزبير واتى إلى الكويت وتوفى بها .
الزهيريات :
هيَّ ضرب من ضروب الشعر العامي، والذي انتشر في دول الخليج العربي ،
وخاصة بالكويت والبحرين ، وكانت الكويت هيَّ الأكثر تأثراً به ، وطورته
وجعلت منه ذات الأربع أشطر والخمسة والسبعة ، وهيَّ من أسست أنواعه
( الأبيض – والأحمر )
وكان من رواد هذا النوع من الشعر :هم الشعراء :
عبدالله الفرج – فهد بورسلي – عبدا لرحمن ضويحي –
فهد الخشرم – سليمان الموسى .
الزهيريات :
الزهيريات هيَّ عبارة عن توثيق حدث ما ، ببيوت قصيرة ومركزة ،
تحمل عبارات جميلة ، تداولها أهل الشام ، وأهل العراق ، ولكنهم
اخلفوا صيغتها عندهم ، وأصبحت تسمى الأبوذيات ،
فهيَّ دوما عندهم ما تحمل في طياتها ألماً أو حزناً ، يتغنوا بها في
مقاطع تكون في أول الأغنية ، بعكس ما كانت في الكويت ومازالت على
ما هيَّ عليه ، تحمل صور لحدث معين ، أو لموقف معين .
الزهيريات :
الزهيريات هيَّ نوعان :-
الأول : –
يسمى بالذهب ( الأحمر ) وهو الأقوى والأفضل ،
من حيث القوة للكلمة والتي ستكون هيَّ قافيةُ القصيد ،
بمعنى أن تكون كلمة القافية واحدة ، ولكنها تحمل في كل بيت
معناً آخر لها .
مثال :-
ما قاله الشاعر فهد بورسلي في هذه الأبيات .
يا ناعـسَ الطـرفْ خَـلّ مواصلكْ مِنـا
…………..واعرفْ حالاتِ الهـوى وَصـلْ إبلا مِنـا
لا تقـولْ مِنـا وانا قـولْ الـدرب مِنـا
……………أخاف حسـودي يفـرق شملـنا وَهْلِـْك
تِشمتْ بِنا الناسْ وخلقْ الله وهلـي وهْلِـك
………..مـا دام وهلتنـي واجـب أنا وهلـك
ليما يدور الفلـك نقضـي الوطـر منـا
وهذا يسمى بالزهير ( الأحمر ) ، لأن هنا القافية للـ ( الكلمة )
في كل شطر أخذت لوناً ومعناً أخر .
الثاني :-
يسمى بالزهير ( الأبيض ) ، وهو أخف قوة من الزهير
( الذهب الأحمر ) ، من حيث الكلمة ، فهنا نجد كلمة القافية ،
في كل شطر تحمل نفس المعنى ، ولهذا يكون الزهير ( الأحمر )
هو الأقوى من حيث المعنى والجمال .
مثال :-
ما قاله الشاعر عبدا لرحمن ضويحي في هذه الأبيات .
من يوم جفواك قمت أسحن صبر و الهم
…………..أوهى عظامي صدودك و الصبر و الهم
متي يدور الفلك و اشمت وأقول إلهم
…………….لهمتني المر و الهجران و عقبه .. اصبر
و تقول خلنا إنتفاهم لا تسرع … اصبر
…………….الصبر أوهى عظامي ما قويت الصبر
………….و بصبر و باشوف تاليهم و أولهم
يعتبر أو يطلق على هذا النوع من الزهير بالزهير ( بالأبيض ) ، لأن هنا القافية ( الكلمة )
لم تأخذ في كل شطر معنا آخر لها ، وإنما ظلت تحمل في كل بيت نفس
المعنى ، لربما تغيرت في الشطر السابع ، وهذا لا يعفيها لأن
الغالب عليها هو ثبات المعنى للقافية .
الزهيريات :
هيَّ ثلاث ألوان من حيث الشكل :-
1:- زهيرية رباعية
تكون من أربع أشطر ، وتكون القافية فيها ( كلمة ) واحدة ،
ويفضل أن تكون في كل شطر تحمل معناً آخر ومغايراً للشطر الذي سبقه .
مثال :-
إن كان دهرك سقاك من المرار اصبر
شيفيد لو كفخت فوق الوجان اصبر
قبلك وكم أرسلو لاهل القبور اصبر
واعتصم بالله و على النايبات اصبر
2:- زهيرية خماسية :-
تكون من خمس أشطر تكون القافية في الثلاث أشطر الأولى ،
(كلمة ) واحدة ، ويفضل أن تكون في كل شطر تحمل معناً آخر
ومغايراً للشطر الذي سبقه ، تغاير قافيتها في الشطر الرابع ،
ومن ثمَّ تعود على نفس القافية في الشطر الخامس .
مثال :-
حمام مالك على فرقاي تهواني
إلا بنار الجفا لو خير تهواني
وش لك على خلاق ذاك العهد تهواني
ما ينبغي منك عن ذيك الموده تحل
شرط المودة مثل ما أهواك تهواني !
3:- زهيرية سباعية
تكون من سبع أشطر تكون القافية في الثلاث أشطر الأولى (كلمة )
واحدة ، ويفضل أن تكون في كل شطر تحمل معناً آخر ومغايراً للشطر
الذي سبقه ، تغاير قافيتها في الشطر الرابع والخامس والسادس ،
ومن ثمَّ تعود على نفس القافية في الشطر السابع .
مثال :-
ما النهي عن حبيبي كان ميت روح
من لوجة الروح مدري يا مكان أروح
من حين الأقوام بانت ناحلات الروح
شق الضماير بصمصام المودة وطر
حبيبي إن نال مني بالتجافي وطر
الناس ظاهر يحسبوني بكيف ووطر
لا شك مذبوح و ألبط من حلاة الروح