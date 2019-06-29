بالفيديو.. ردة فعل مذيعة شهيرة على أبيات غزلية سمعتها من ضيفها بالبرنامج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

بدا في مقطع فيديو متداول المذيعة بيان البلوشي، مقدمة برنامج من عمان، وهي تطلب من ضيفها الشاعر عياد السيابي إلقاء بعض الأبيات من إحدى قصائده الغزلية بعنوان “صابوني”، وفور انتهاء الشاعر من إلقاء الأبيات، دخلت المذيعة في نوبة الضحك ولم تستطع السيطرة على نفسها ومواصلة الحديث، ما سبب حرجاً للشاعر.

واعتذرت المذيعة للشاعر السيابي وللمشاهدين على الموقف الذي حدث، موضحة أن ردة فعلها كانت عفوية وتلقائية.

ونشرت البلوشي تغريدة، كتبت فيها: “أقدم اعتذاري للشاعر عياد السيابي وللمشاهد الكريم، احترام الضيف (قيمة) أحرص عليها دائماً، ولم أقصد الإساءة أبداً إلى شخصه الكريم، ردة الفعل كانت عفوية وتلقائية، وهناك مواقف كثيرة قد تحدث عبر البث المباشر، يبقى التفاعل الإيجابي معها هو الأجمل”.