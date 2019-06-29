الاستحمام بكثرة في الصيف يتسبب في هلاك الشعر

أميرة خالد(صدى):

يؤدي الاستحمام بكثرة في فصل الصيف، إلى تقصف الشعر، وهلاكه، وجفافه، حيث إن فروة الرأس تفرز الزيوت الطبيعية بشكل يومي، وذلك لتمد الشعر بالحيوية، والرطوبة اللازمة لجعله صحيًا.

ويعمل الاستحمام على إزالة الزيوت في كل مرة نتعرض بها للماء، وهو ما يتسبب بدوره إلى حدوث جفاف الشعر، وتقصفه؛ حيق لا يجب أن يزيد على مرتين في الأسبوع باستخدام شامبو لا يحتوي على مواد كيميائية.

وأكد خبراء تجميل وعناية بالشعر، على أن يستخدم الشامبو مرة واحدة كل أسبوع، إضافةً إلى استخدام حمامات الكريم والزيوت الطبيعية للترطيب.