دراسة: مشاهدة التليفزيون 4 ساعات تسبب الوفاة المبكرة

واشنطن(صدى):

حذرت دراسة حديثة صادرة عن جامعة سنترال فلوريدا الأمريكية من الإفراط في مشاهدة التليفزيون لمدة 4 ساعات أو أكثر يومياً ، مؤكدة أنها تسبب الوفاة المبكرة .

وأكدت الدراسة التي تمت على 129 شخص لمدة 8 سنوات ، فضلاً عن 205 حالة وفاة ، أن الجلوس لفترات طويلة لمشاهدة التليفزيون يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ويُعجل بالوفاة ، خاصة ً مع شرب الكحوليات والتدخين .

وقالت الدراسة أن الجلوس أثناء الوظائف المكتبية مع ممارسة التمارين والطعام الصحي أفضل بكثير من الجلوس أمام التليفزيون .

وخلُصت الدراسة إلى أن المشاركين الذين شاهدوا التليفزيون ساعتين أوأقل يومياً أكثر صحة ممن شاهدوه 4 ساعات والأكثر خطراً وعُرضة للوفاة من شاهدوه أكثر من 4 ساعات .