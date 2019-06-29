5 نصائح بعد الولادة تساعد على الشفاء السريع وعودة الجسم لطبيعته

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت طبيبة نسا إلى بعض الوسائل الطبيعية التى يمكن للجسم من خلالها الشفاء سريعا بعد للولادة منها.. أولا: حمامات الأعشاب: يمكن أن يساعد أخذ حمام عشبي بعد الولادة بساعة أو ساعتين في التعامل مع الأنسجة التقرحية إلى حد كبير.

ثانيا.. حزم الثلج الباردة: يمكن أن تساعد عبوات الثلج في السيطرة على وجع الجسم وكذلك توفير الاسترخاء اللازم للنوم المناسب بعد الولادة.

ثالثا.. النظام الغذائي:أفضل طريقة لاستكمال أي عملية استرداد للجسم هي اتباع نظام غذائي مناسب يحتوى على جميع العناصر المطلوبة غذائي، واستهلاك السوائل في فترات منتظمة.

رابعا.. الرضاعة الطبيعية:من المهم للأم إرضاع الطفل من أجل القضاء على فرص الإصابة بسرطان الثدي.

خامسا.. التدليك:أفضل طريقة لتخفيف توترات العضلات الكثيرة وتقليل آلام الجسم التي يمكن للمرء أن يصاب بها بعد الحمل.