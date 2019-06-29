4 خطوات لتكسب ثقة مديرك وتصبح الموظف المثالي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني كثير من الموظفين من عدم تقدير مدراءهم في العمل لهم أو رضاهم عنهم رغم جهودهم التي تكون مُشتته في نهاية الأمر .

ويؤكد الخبراء ضرورة اتباع النصائح التالية لكسب ثقة المدراء والوصول إلى صفة الموظف المثالي “من وجهة نظرهم ” :

1- تجنب الشكوى : فعليك أن تقتصر الشكوى على الأمور الضرورية فقط والموضوعية ، ركز على إنتاجك وسير عملك وهذا هو المهم .

2- قل ما سوف تنجزه فقط : فلا تبادر كثيراً بما تفعل ، بالفعل يحب المدير الموظف المبادر لكن بشرط أن يفي بما يعد به من أعمال .

3- التقرير اليومي : فأي مدير يفضل تزويده يومياً بتقرير الأعمال ، عليك أن تتبع هذا الأسلوب ، خاصة ً إذا كنت ترغب في إظهار مجهودك .

4- التعاون : فلا تكن موظف أناني ، عليك أن تساعد زملاء العمل وترغب بالتقدم للجميع .