تأثير استخدام الوالدين للهاتف على علاقتهم بأطفالهم

نيويورك(صدى):

كشف تقرير عن تأثير استعمال الوالدين للهواتف على أطفالهم؛ حيث أن استخدام الأولياء للتكنولوجيا في كل مراحل نمو الطفل سيكون له عواقب وخيمة، بينما أجرت كلية هانتر ومركز الدراسات العليا بجامعة سيتي في نيويورك دراسة مبنية على الظاهرة التي اكتشفها عالم النفس التطوري إدوارد ترونيك.

وقال إن الأطفال بعد بضع دقائق من التفاعل مع أمهاتهم اللاتي لا يولونهم اهتماما يشرعون في البكاء بلا هوادة ويوجهون وجوههم بعيدًا عن والدتهم، كما يصبح الأطفال أكثر حزنًا واستكشفوا بيئتهم بشكل أقل كما أنهم لم يتجاوبوا مع والداتهم عندما تركوا الأجهزة.

ومن جانبه، أوضح الباحث المشارك في الدراسة، تريسي دينيس تيواري: ” تشير النتائج إلى أن استخدام الأجهزة المحمولة، مثله مثل الأشكال الأخرى لعدم استجابة الأم، قد يكون له تأثير سلبي على الأداء الاجتماعي العاطفي للرضع والتفاعل بين الوالدين والطفل ” .

ويسعى العديد من الأطفال إلى مقاومة هذه الظاهرة. ففي مدينة هامبورغ الألمانية، نظّم إميل روستيج، البالغ من العمر سبع سنوات، بتشجيع من والديه، احتجاجا شارك فيه 150 شخصا، حيث رفع شعار “العب معي، لا بهاتفك المحمول!”.

وذكرت شيري توركل، أستاذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ما قاله صبي لها يبلغ من العمر 15 سنة: ” يريد هذا الطفل أن ينشئ عائلة، ولكن ليس بنفس الطريقة التي تربى بها، في ظل وجود الهواتف أثناء تناول وجبات الطعام وفي الحديقة وخلال الأنشطة الرياضية بالمدرسة، ولكن دون هواتف في وجبات الطعام وتواصل مثمر بين أفراد العائلة ” .