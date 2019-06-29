مزايا وعيوب رجيم ” الكيتو دايت “

الرياض(صدى):

كشف طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور عبدالله الذيابي، عن أهم مزايا وعيوب النظام الغذائي ” الكيتو دايت “، حيث أن توزيع السعرات الحرارية اليومية في نظام “الكيتو دايت” تكون 85% “دهون”، و10% “بروتين”، و5% ” كربوهيدرات “.

وأوضح ” الذيابي ” أن هذا النظام يعتمد على تناول مزيج غذائي تكون الدهون فيه بكمية كبيرة والكربوهيدرات بكمية منخفضة، كما يعمل على إنقاص الوزن بمنع الجسم من الاعتماد على السكر كمصدر رئيسي للطاقة واستبداله بالكيتونات.

وقال طبيب الباطنة، أن أبرز فوائد هذا النظام هو علاج حالات معينة من الصرع خاصة مع عدم الاستجابة للأدوية، وكذلك حرق الدهون بشكل سريع على المدى القصير؛ ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

وتشمل المخاطر، نقص الفيتامينات والمعادن، وزيادة مستوى الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، وتراكم الدهون في الكبد، وهبوط سكر الدم، ناصحاً بضرورة اتباع “الكيتو دايت” تحت إشراف طبيب أو اختصاصي تغذية، مع استخدام مكملات غذائية محتوية على فيتامينات وكالسيوم.