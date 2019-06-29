تفعيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالرياض بارك تحت شعار ” فضول خادع..فتجربة..أدمان..فهلاك “

سعيد العجل(صدى):

نفذت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض فعالية في الرياض بارك بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ” والذي يحتفي العالم به سنويا الموافق٢٦ يونيو من كل عام .

وتأتي أهمية هذا اليوم العالمي للمخدرات من حيث الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمخاطر المترتبة على المجتمع .و يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال الحملات الاعلامية والتوعوية .

تحت شعار (فضول خادع .فتجربة .فأدمان . فهلاك )

و قد شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن الشراكة المجتمعية في هذه الفعالية ممثلة بوحدة الخدمات المساندة للاشخاص ذوي الاعاقة بالرياض “ومكاتب الضمان الاجتماعي النسوي التابعة لفرع الوزارة بمنطقة الرياض

في الفعالية بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.يوسف بن مسفر السيالي .

كما تم مشاركة جهات اخرى كنوادي الاحياء ومنها نادي الحي بثانوية نجد ونادي الحي بمدرسة هشام بن حكيم “وادارة التعليم قسم نشاطات الطالبات” وفرق تطوعية” لاستقبال زوار الفعالية المقامة بالرياض بارك لمدة ٣ أيام متتالية .

وقد بدأت الافتتاحية باستقبال الضيوف بالاناشيد الترحيبية وقص الشريط كما تم القاء كلمة توعوية .

من مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض د. العميد راشد العارضي عن اثار المخدرات وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالمخدرات والحد من الاثار الاجتماعية والاقتصادية و التحدث عن الفئات المستهدفة للمخدرات

“الاسرة والمراهقون والعاملون بالمجال التعليمي وقد تضمنت المشاركة :

اركان تعريفية تحتوي علي ( الخدمات المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . كتيبات .منشورات . بنرات .هدايا تذكاريه .ضيافة )