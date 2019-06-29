أول تعليق من حسين الجسمي بشأن زواجه السري

أميرة خالد(صدى):

علق النجم الإماراتي حسين الجسمي، على ما تم تداوله من أنباء حول زواجه السري.

ونفى الجسمي خلال مؤتمر صحفي في المغرب الأمر، موضحا أنه ليس متزوجًا وما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

واعتبر الجسمي أن عدم زواجه حتى الآن يُعتبر ” نصيبًا لم يأت بعد ” ،مؤكدا أن شائعة زواجه من الشائعات المفرحة التي لا تُزعجه.

وفي سياق آخر نفى الجسمي انضمامه لبرنامج اكتشاف المواهب The Voice مؤكدًا أنه لم يتم حدوث أي اتفاق رسمي بينه وبين إدارة البرنامج أو القناة حتى الآن.