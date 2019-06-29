بعدما طردها واستبدلها بزوجة ثانية.. ستينية تطالب طليقها بـ 200 ألف نفقة متعة
بعد زواج دام 46 عامًا، رفعت سيدة خليجية ستينية بالإمارات، دعوى ضد طليقها السبعيني، تطالبه فيها بمؤخر صداق 30 ألف درهم، و180 ألف درهم نفقة زوجية عن ثلاث سنوات ماضية، و200 ألف درهم نفقة متعة، و60 ألف درهم نفقة عدة.
كما طالبت السيدة بإلزامه توفير سكن لها ولابنته، وأن يسدد قيمة الكهرباء والماء في السكن محل النزاع الأسري، بعد أن هجرها ثماني سنوات، وطلقها وطردها من منزلها، وامتنع عن الإنفاق عليها.
وأوضحت أن طليقها هجر مسكن الزوجية من أكثر من ثماني سنوات، بعد زواجه من امرأة أخرى، وامتنع عن الإنفاق عليها وابنتها التي تقيم معها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليها خائن العشره
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5112 ] نشر منذ 51 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقوة الا بالله
اللهم اصلح احوال المسلمين