بعدما طردها واستبدلها بزوجة ثانية.. ستينية تطالب طليقها بـ 200 ألف نفقة متعة

أبو ظبي(صدى):

بعد زواج دام 46 عامًا، رفعت سيدة خليجية ستينية بالإمارات، دعوى ضد طليقها السبعيني، تطالبه فيها بمؤخر صداق 30 ألف درهم، و180 ألف درهم نفقة زوجية عن ثلاث سنوات ماضية، و200 ألف درهم نفقة متعة، و60 ألف درهم نفقة عدة.

كما طالبت السيدة بإلزامه توفير سكن لها ولابنته، وأن يسدد قيمة الكهرباء والماء في السكن محل النزاع الأسري، بعد أن هجرها ثماني سنوات، وطلقها وطردها من منزلها، وامتنع عن الإنفاق عليها.

وأوضحت أن طليقها هجر مسكن الزوجية من أكثر من ثماني سنوات، بعد زواجه من امرأة أخرى، وامتنع عن الإنفاق عليها وابنتها التي تقيم معها.