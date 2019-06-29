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بالفيديو.. ترامب: الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل الكثير لبلاده

بالفيديو.. ترامب: الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل الكثير لبلاده
نايف السالم(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين.

وقال الرئيس الأمريكي: ” إنه لشرف لي أن ألتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو صديق وفعل لبلاده الكثير ” .

وأضاف ترامب: ” لنا صداقة خاصة مع المملكة، والعالم ممتن في جهود المملكة في محاربة الإرهاب ” .

من جهته قال ولي العهد لترامب: ” العالم كله ممتن لجهودكم في محاربة الإرهاب ” ،مضيفًا: ” نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة ” .


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