بالفيديو.. ترامب: الأمير محمد بن سلمان صديق وفعل الكثير لبلاده

نايف السالم(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين.

وقال الرئيس الأمريكي: ” إنه لشرف لي أن ألتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو صديق وفعل لبلاده الكثير ” .

وأضاف ترامب: ” لنا صداقة خاصة مع المملكة، والعالم ممتن في جهود المملكة في محاربة الإرهاب ” .

من جهته قال ولي العهد لترامب: ” العالم كله ممتن لجهودكم في محاربة الإرهاب ” ،مضيفًا: ” نبذل قصارى جهدنا لتطوير بلادنا وهي رحلة طويلة ” .